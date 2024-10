FT: Ukraina ja Venemaa peavad läbirääkimisi energiarajatistele suunatud rünnakute peatamise üle

Teadete kohaselt on ka varem toimunud läbirääkimised energiataristu vastu suunatud löökide peatamiseks ja osapooled olid kokkuleppele lähedale jõudnud, kuid Ukraina pealetung Venemaa Kurski oblastile peatas kõnelused. Ukraina ametnike sõnul soovis Kiiev jätkata Katari vahendatud läbirääkimistega, teatas FT.

Ukraina ametniku sõnul on Moskva ja Kiiev viimastel nädalatel vähendanud energiataristu-vastaste rünnakute sagedust osana riikide luureagentuuride vahel saavutatud arusaamast. Kremli endise ametniku sõnul ei jõua osapooled tõenäoliselt kokkuleppele enne, kui Ukraina väed pole Kurski oblastist tõrjutud.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles FT teate kohta, et isegi kõige mainekamas meedias on palju võltsuudiseid, millel „ei ole tegelikkusega mingit pistmist“.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles sel kuul, et kokkuleppele jõudmine energiarajatiste ründamise peatamise osas võib anda märku Venemaa valmisolekust alustada laiemaid rahuläbirääkimisi.

Venemaa on valmis kaaluma ainult „rahulepingute variatsioone, mis põhinevad kohapealsetel reaalsustel“, ütles Venemaa president Vladimir Putin eelmisel nädalal.

Varasemalt on Putin nõudnud täielikku kontrolli nelja osaliselt okupeeritud Ukraina rindepiirkonna üle ja lääneriikide sanktsioonide täielikku tühistamist. Ukraina on need nõudmised tagasi lükanud.