Intervjuu USA suursaadikuga Eestis. Kui Trump võidab, kas Ukraina kaotab?

USA suursaadik Eestis on karjääridiplomaat. Ta on töötanud USA saatkondades Taškendis (Usbekistan), Varssavis (Poola), kahel korral Bangkokis (Tai) ja Kiievis (Ukraina). Tema teiste ametite hulgas välisministeeriumis on olnud välisministri asetäitja eriabi poliitilistes küsimustes, välisministeeriumi operatiivkeskuse valvetöötaja ja Tai asjade ekspert.