Festival NAKS toob Tartusse lavastused beebidele ja väikelastele

Beebidele koos vanematega on programmis kaks lavastust

6. novembril etendub Tartu Uues Teatris Dansema Tantsuteatri „World without eyes“ („Maailm, mida ei näe“) ja 8. novembril toimub Teatri Kodus kaks Helena Krinali „Kujumuutja“ etendust. Mõlemad on interaktiivsed tantsulavastused, mis on pälvinud teatriauhinna nominatsiooni oma kodumaal – Krinal Eestis ja Dansema Leedus.