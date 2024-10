Järjekordne piirang Afganistani naistele: Taliban keelas valju häälega palvetamise

Taliban asutas pärast võimuhaaramist 2021. aastal „vooruste levitamise ja pahede ennetamise“ ministeeriumi. Sellest ajast alates on ministeerium jõustanud Talibani juhtkonna välja antud määruseid, millel on naistele ja tüdrukutele ebaproportsionaalselt suur mõju.

Pühapäeval Logari provintsi idaosas toimunud üritusel ütles voorusminister Khalid Hanafi, et täiskasvanud naistel on keelatud Koraani ette kanda või teha ettekandeid teise täiskasvanud naise ees. Naistele on ka keelatud erinevate islami kesksete väljendite lausumine, seega „laulmine pole kindlasti lubatud“, ütles ta.

Tegemist on uue piiranguga pärast moraaliseaduste kehtestamist, mis keelavad naistel väljaspool kodu valjusti rääkida ja nägu paljastada. Afganistani tüdrukutel on keelatud omandada haridust pärast kuuendat klassi ja naistel on keelatud töötada enamikel ametikohtadel. Nii naistel kui ka tüdrukutel on keelatud viibida paljudes avalikes kohtades.