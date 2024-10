Parempoolsed: Vene kodanike valimisõiguse saab peatada põhiseadust muutmata

Valimisõiguse piiramine on ajutine. Parempoolsete ja Leo Kunnase eelnõu taotleb valimisõiguse peatamist kindlalt määratud aja jooksul, kuni kehtib riigikogu hinnang, et Vene Föderatsioon on terroristlik režiim. Räägitakse ainult poliitilisest õigusest. Mõistagi ei too see kaasa mingeid piiranguid inimeste muudele põhiõigustele või inimõigustele. See tähendab, et pakutud piirang on asjakohane, ajakohane ja mõõdukas.