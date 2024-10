Üle saja liikleja eiras sõitu keelavat foorituld

„Näis, et üksjagu autojuhte on meelest lasknud selle, et fooriga reguleeritud ristmikke võib ületada vaid rohelise fooritulega. Kollase tule süttides on juht juba kohustatud peatuma. Kollase tulega võib edasi liikuda üksnes erandjuhul ehk siis, kui olete juba ristmikule välja sõitnud,“ tuletas Pälsing meelde.