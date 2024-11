Unustamatu sündmus vajab ideaalset paika: siin on parimad valikud!

Siin on tunda rustikaalset ja veidi keskaegset atmosfääri, mis loob iga külastusega uusi nüansse ja avastamisrõõmu. Selle kõige taustal töötab väike, kuid hoolikalt valitud tiim koos selle nimel, et pakkuda külalistele meeldejäävaid elamusi.

Esmakordselt 1434. aastal mainitud hilisgooti hoone on sobiv paik väiksemate ja keskmiste ürituste korraldamiseks. Hoone tervikuna on restaureeritud 2001. aastal ja ruumide põhjalik värskendusremont on tehtud 2020. aastal. Ruumid on hästi ventileeritud ja sisaldavad kõiki tänapäevaseid mugavusi. Sõltuvalt ürituse formaadist mahutame kuni 150 inimest.

Sünteesisaal asub suurepärases asukohas, kus peomelu häirib naabreid vähem kui tavaliselt. Võid tulla oma söögi ja joogiga. Soovi korral katame teile suurepärase suupistelaua ja pakume ka vinget kokteilibaari. Saal mahutab kuni 120 peolist. Sünteesisaal on 150 m 2 suurune ruum. Varustuses on korralik valgus- ja helitehnika ning mööbel. Hoovis on tasuta parkimine. Lavataguseks ruumiks ja puhkealaks saab rentida 33 m 2 avatud stuudiot. Peo värvikamaks muutmiseks pakume ühismaali loomise võimalust või teisi loomingulisi tegevusi.

Pakume ka catering’i, mida saame kombineerida tapas’e-menüüga. Soovite teha Hispaania stiilis üritust? Ka seda saab! Vajadusel korraldame ürituse ka nullist – koos esinejate, valgustuse ja helitehnikaga.

Villa Leonard

Alates 2000. aastast on Villa Leonardis peetud üle 3500 meeldejääva ürituse. See on ainus koht Tallinnas, kus on võimalik rentida mõisa stiilis majas asuvaid peoruume koos aia, grillimaja, sauna ja basseiniga.

Kuni 50 inimest mahutavad peoruumid sobivad suurepäraselt nt sünnipäevade, seminaride, pulmade, firmaürituste, juubelite ja laste sünnipäevade korraldamiseks. Asume Tallinna kesklinna vahetus läheduses, rahulikus piirkonnas, vaid kümneminutilise teekonna kaugusel autoga tulijatele, samas on ka väga hea ühistranspordiühendus. Parkimine sisehoovis kuni kümnele autole.

Pakume ka mõnusat saunakogemust. Saunas on ka helisüsteem, mahe valgustus ja istumisruumi kuni kaheksale inimesele. Klient saab soovi korral sauna temperatuuri eelnevalt valida. Vaikimisi seadistuses on sauna temperatuur 90 kraadi, garanteerides väärika saunaelamuse. Jahutust pakub vastuvooluseadmega varustatud bassein.

Külaliste käsutuses on 700 m2 aed koos grillimaja ja purskkaevuga. Meie aias on registreeritud abielusid ja siin on paljajalu ringi jooksnud lapsed.

Peoruum Kuningakoda

Kuningakoda on privaatne peoruum vanalinnas, mis juba kümme aastat pakub täiuslikku kohta eriüritusteks. See ajaloolise atmosfääriga koht sobib suurepäraselt sünnipäevadeks, firmapidudeks ja muudeks tähtsateks sündmusteks.

Ruumist leiate kõik, mida on ürituse läbiviimiseks vaja, alustades serveerimisnõudest kuni meelelahutusteni, näiteks piljardilauani.

Toitlustust me ei paku, kuid pidu korraldav inimene saab tellida oma maitsele sobiva catering’i või tuua kaasa ise valmistatud suupisteid. Kindlasti soovitame võtta kaasa ka oma keelekastet, et pidu oleks veelgi lõbusam.

Oleme praktiliselt ainus koht Eestis, kus pole WiFi-ühendust ja kus mobiililevi on nõrk. See teeb meie ruumid eriliseks – siin saavad külalised keskenduda tõelisele suhtlemisele, ilma et neid segaksid telefonid või sotsiaalmeedia.

Meie peopaik asub tõeliselt ajaloolises hoones, mida on esmakordselt mainitud juba 1407. aastal. Lisaks levib legend, et selles majas elab üks lahke ja sõbralik valge daam. Tema kohalolek lisab ruumile ainulaadset atmosfääri, muutes iga ürituse meeldejäävaks. Pidu saab jätkata linna parimates meelelahutuskohtades jalutuskäigu kaugusel.

