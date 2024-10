VIDEO | Ossinovski: nutiseadmete keelamine koolides ei töötaks, noored on liiga nutikad

„Tõepoolest see mure nutiseadmete ülemäärase kasutuse osas on noorte puhul loomulikult laialt teadvustatud probleem – seda teavad kõik lapsevanemad, sellega on silmitsi seisnud enamik meie koole. Hiljuti on eksperdid pöördunud ka riigi poole, et astuda samme, sest me teame, et ülemäärane nutiseadmete kasutus kahjustab laste vaimset tervist ja sotsiaalseid suhteid,“ rääkis Ossinovski.