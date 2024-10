VIDEO ja FOTOD | „Kunagi saabub aeg, kui tuleb uus valitsus...“ Isamaa tutvustas enda alternatiivset riigieelarvet

„Mul ei ole illusiooni. Valitsuse kehv poliitika realiseerub lähinädalatel. Isamaa ülesanne on see, et me anname Eesti rahvale sõnumi, et valitsuse maksutõusude poliitikale on alternatiiv, mis hoiab riigi majanduse jätkusuutlikuna, ei halvenda inimeste toimetulekut ning ei tõsta hindu, tuues kaasa kiirema majanduskasvu võrreldes valitsuse plaaniga,“ sõnas Urmas Reinsalu.