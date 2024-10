Reformierakond esitab Rae vallavanema kandidaadiks Tarmo Gutmanni

Rae valla Reformierakonna fraktsioon otsustas üksmeelselt esitada vallavanema kandidaadiks seni vallavolikogu aseesimehena töötanud Tarmo Gutmanni.

Gutmann tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning hindas, et vallavanema töö saab kahtlematult olema põnev väljakutse.

„Rae vald on pidevas arengus ja väljakutsed on suured ka järgnevateks eelarve perioodideks. Fookus tuleb hoida lastele ja noortele suunatud võimaluste tõhustamisel, on ju Rae vald üks kõige lasterikkam omavalitsus,“ lausus Gutmann.

Vallavanema ametis lubab Gutmann pingutada selle nimel, et Rae vallas oleks jätkuvalt kõigil hea elada ja töötada. „Minu jaoks on oluline, et vallavalitsus oleks heaks koostööpartneriks, ka nõuandjaks ja abiks, nii oma kodanikele kui ettevõtjatele,“ ütles ta.

Tarmo Gutmann on aktiivselt osalenud Rae valla poliitikaelus 2001. aastast. Alates 23.05.2023 on Gutmann Rae vallavolikogu aseesimees, eelarve- ja arengukomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige. Lisaks on Gutmann Rae spordikeskuse nõukogu esimees ja ELVESO nõukogu liige.