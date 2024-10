INTERVJUU | Margus Tsahkna visiidist Marokosse: Eesti huvi pole keskenduda mitte ainult idapiirile, vaid ka sellele, mis toimub lõuna pool

Hiljuti Marokos visiidil käinud välisminister Margus Tsahkna sõnul näeb Maroko end Euroopa väravana Aafrikasse. Ministri kinnitusel on Maroko ka Euroopa Liidu ja NATO jaoks oluline partner. „NATO-le on selline strateegiline partner väga oluline, arvestades, et kogu regioon on järjest ebastabiilsem,“ sõnas Tsahkna.

Peagi läheb Tsahkna visiidile ka Ladina-Ameerikasse, kus muu hulgas arutatakse teemasid nagu vastutus, agressioonikuriteod ja territoriaalne terviklikkus. „Tuleb käia kohal, et selgitada meie enda kogemust ja pilku Vene agressioonile Ukrainas,“ ütles välisminister. „Mida pikemaks see sõda venib, seda rohkem üritatakse peale suruda mõtet, et see on lihtsalt mingi kohalik regionaalne konflikt, mida on teisigi.“