DELFI USA-s | Kamala Harrise Michigani kampaaniaüritusel oli tunda hirmu Trumpi ees ja protestiti Gaza sõja vastu

Uudis, et nüüdsest presidendikandidaat Harris on tagasi Michiganis, ei üllatanud. Michigan on üks neist niinimetatud kaalukeeleosariikidest, kus toetus vabariiklastele ja demokraatidele on pea võrdselt jagunenud. USA valimissüsteemi ainulaadse ülesehituse juures otsustavad nende seitsme määrava kaalukeeleosariigi hääled selle, kellest saab järgmine president. Valimispäeva, 5. novembri lähenedes näitavad küsitluste tulemused, et kandidaadid on viigiseisus, mis muudab võitluse, kus iga hääl loeb, veelgi ägedamaks.