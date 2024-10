10 KÜSIMUST | Kas oled Trumpi või Harrise inimene? Vasta ja saa teada!

Kas Zelenskõi tuleks sundida Putiniga läbi rääkima? Kas on õige, et iga osariik saab ise otsustada, kas naistel on õigus aborti teha? Kas Mehhiko piiri äärde tuleks müür ehitada? 10 küsimusele vastamine käib kiirelt ning annab aimu, millise kandidaadi inimene oled.