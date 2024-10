Tallinna linn rajab Põhja-Tallinnasse uue põhikooli

Abilinnapea Aleksei Jašin rõhutas otsuse ajaloolist tähendust, kuna Põhjatähe põhikool on esimene täiesti uus munitsipaalkool Tallinnas pärast Eesti iseseisvuse taastamist. „Hetkel ei ole Põhjatähe põhikoolis veel õpilasi, õpetajaid ega koolijuhti. Loome selle kooli algusest peale ja just Põhja-Tallinnas, kus täiendavate koolikohtade vajadus on lähima 10 aasta jooksul väga suur. Linnaplaneerijate hinnangul kasvab Põhja-Tallinna elanikkond järgmise kümnendi jooksul ligikaudu 40 000 inimese võrra, mis tähendab üle 1200 põhikooliealise lapse. Meie kohustus on tagada uutele elanikele piisavalt koolikohti, ja mul on hea meel, et astusime täna selles suunas suure sammu edasi.“