Mõniste kooli lapsevanemad jäid kohtus Rõuge vallale alla

Kohus leidis, et kaebajate õigusi ei ole rikutud, kuna haridusvõrgu ümberkorraldamise järgselt jäi alles Mõniste õppekoht ning lastele tagatakse jätkuvalt lasteaia- või koolikoht samas koolimajas, kus nad varem õppisid, kuigi nüüdseks Rõuge põhikooli või Rõuge lasteaia koosseisus.

Kohtu hinnangul on kohaliku omavalitsuse üksus praegusel juhul taganud haridussüsteemi ümberkorraldused selliselt, et lapsed saavad jätkata oma haridusteed alus- või põhihariduse omandamiseks senises hoones, nende koolitee ei ole pikenenud ning juurdepääs haridusele ei ole muutunud ebamugavamaks. Rõuge vald on seega täitnud oma avaliku ülesande tagada munitsipaalkoolide kaudu kõigile elukohajärgsetele koolikohustuslikele lastele võimalus omandada põhiharidus ning saada koht kodulähedases lasteaias.