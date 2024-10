VIDEO | Politsei alustas menetlust mehe suhtes, kes tegi lõbusõitu enda trolliga. Juht: kõik on seaduslik

Küsimustele, kust saab vaadata, millises registris sõiduk arvel on ja kuidas kindlustuse olemasolu kontrollida, vastas trollijuht, et tal on oma register. Politseinik leidis, et seaduse järgi peab sõiduk olema transpordiametis registreeritud, kuid juhi sõnul pole see trolli puhul vajalik, sest sõiduki registreerib hoopis trolli omanik. See põhjustas politsei ja juhi vahel vaidluse, kas tegemist on trolliga või mitte, kuna sõiduk ei olnud ühendatud kontaktliiniga ja tootis elektrit diiselgeneraatoriga.