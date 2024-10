Sügistuultega Islandile

Island on Eesti jaoks eriline sõber – tegu on riigiga, mis 1991. aastal esimesena tunnustas taasiseseisvunud Eesti Vabariiki. Tänutäheks nimetati Eesti välisministeeriumi esine väljak Islandi väljakuks ning välisministeeriumi aadress on Islandi väljak 1.

Muusikalised mälestused vulkaanide ja liustike maalt

Üks Eesti ja Islandi viimase kolme aastakümne tihedamaid kokkupuutepunkte on muusikaõpetus. Nimelt on Islandile toimunud lausa eestlastest muusikaõpetajate „invasioon“, sest huvi muusikaõppe vastu on Islandil kõrge ning eestlased oma hea ettevalmistusega väga hinnatud õpetajad. Saareriigi huvikoolide muusikaõpetajatest olevat sajandivahetusel olnud lausa neljandik Eestist pärit. Mõned muusikaõpetajad on jäänudki islandlaseks, teised on ühe keele ja kultuuri võrra rikkamana naasnud.

Üks neist naasjatest on Mait Trink, kes alustas professionaalse muusiku teed Eestis Vanemuise teatri ooperikoori baritonina ning briti saarte folkmuusika koosseisu Folk Highlights Orchestra eestvedajana. Kuus aastat Islandil elanud Mait Trink jagab kultuuriõhtul mälestusi elust vulkaanide, liustike ja kuumaveeallikate maal, kus päikesepaistelisi päevi on väidetavalt aastas ainult kakskümmend ning põhiline aastaaeg on pikk ja niiske talv. Peegeldamaks tema muusikalist kujunemist kultuuride ristteel kuuleme Mait Trinki esituses nii islandi-, eesti- kui ka ingliskeelseid palu.

Islandi toiduelamused koju kätte