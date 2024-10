Iisraeli õhurünnak tappis Gaza sektori põhjaosas väidetavalt 93 inimest

Päästjad teatasid, et pihta sai viiekorruseline elumaja ja sotsiaalmeedias avaldatud videod näitasid põrandal reas tekkidega kaetud surnukehi, vahendab BBC News.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et on teadlik teadetest, et tsiviilisikud said Beit Lahia piirkonnas kannatada, ja lisas, et juhtumit uuritakse.

Iisraeli kaitsevägi on tegutsenud Gaza sektori põhjaosas viimased kaks nädalat, eriti Jabalia, Beit Lahia ja Beit Hanouni piirkonnas.

USA välisministeeriumi esindaja Matthew Miller ütles, et USA on sügavalt mures tsiviilisikute hukkumise pärast. „See oli õudust tekitav intsident õudust tekitavate tagajärgedega,“ ütles Miller, kes tõi välja teateid, et hukkus kaks tosinat last.

Iisraeli teatel on operatsioonid Gaza sektori põhjaosas mõeldud selleks, et Hamas ei saaks ümber grupeeruda. Iisrael süüdistab Hamasi võitlejaid enda varjamises tsiviilelanikkonna hulgas, mida Hamas eitab. Iisrael teatas eile, et tappis Jabalias 40 terroristi ja elimineeris Gaza sektori keskosas veel palju terroriste, kellest mõned püüdsid panna lõhkekehi Iisraeli sõdurite lähedusse.

Sajad tuhanded inimesed elavad Gaza sektori põhjaosas ebainimlikes tingimustes.