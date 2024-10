Another - World VR: Sukeldu uude maailma Tallinnas – virtuaalse areeni 1000 m² põnevus ootab!

Another - World VR on meelelahutusareen, kus saab kogeda erinevaid virtuaalseid maailmu ja sukelduda põnevatesse seiklustesse. Lai mängude ja tegevuste valik võimaldab argipäevast eemalduda ning kogeda midagi sellist, mis reaalses elus võimalik ei ole.

Erinevalt kodusest mängimisest, kus liikumine on piiratud toa suurusega, on siin palju suurem füüsilise liikumise võimalus. Mängijad liiguvad küll väikesel areenil, kuid tänu kaartide mitmetasandilisusele on virtuaalse areeni pindala kuni 1000 m², mis loob huvitavaid olukordi ja lisab realismi. Füüsiliselt võib mängija asuda ühel pool, kuid ekraanil avaneb hoopis teistsugune vaatepilt.

Another - World VR ootab mänguhuvilisi alates kuuendast eluaastast, kes otsivad unikaalset mänguvõimalust ja põnevat elamust. Lisaks kaasahaaravatele seiklustele on siin saadaval PVP- ja PVE-režiimid, mis võimaldavad mängijatel võidelda nii omavahel kui ka virtuaalsete vastastega. Need režiimid lisavad mänguprotsessile dünaamikat ja mitmekesisust, muutes selle veelgi köitvamaks.

Siin saab suurepäraselt korraldada ka firmaüritusi ja kasutada kolme ruumi laste sünnipäevade pidamiseks. Kõik lapsed on sellisest erilisest keskkonnast lihtsalt vaimustuses. Püsikliendid ja kolmeliikmelised või suuremad grupid saavad spetsiaalseid pakkumisi ning allahindlusi.

See on ideaalne koht unustamatute sündmuste korraldamiseks ja pakutakse ka individuaalseid programme. Mängud ja stsenaariumid on spetsiaalselt selle areeni jaoks välja töötatud, mis muudab iga külastuse unikaalseks. Mängijad võivad olla kindlad seadmete ohutuses ja mänguprotsessi mugavuses.

Another - World VR-i külastajad ütlevad, et siin saadud elamus jääb nendega kauaks ja paljud tahavad ikka ning jälle tagasi tulla.

Järgmisel aastal plaanitakse sarnane mängude areen Another - World VR avada Lasnamäel ja edaspidi laieneda üle Eesti.

Lisainfo:

Tel 5625 6302

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Broneerige VR-mäng – virtuaalreaalsusklubi