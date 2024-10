VIDEO | Harris hoiatas Washingtonis oma kampaania lõppüritusel pisitürannide ja diktaatorihakatiste eest

„Ma olen teiega aus: ma ei ole täiuslik,“ ütles Harris. „Ma teen vigu. Aga siin on see, mida ma teile luban: ma kuulan teid alati, isegi kui te ei hääleta minu poolt. Ma räägin teile alati tõtt, isegi kui seda on raske kuulata. Ma teen iga päev tööd, et tekitada konsensust ja jõuda kompromissile, et asjad saaks tehtud. Ja kui te annate mulle võimaluse võidelda teie eest, ei ole maailmas midagi, mis minu teel ees seisaks.“