Erakondade reitingud: Isamaa liidripositsioon paranes oluliselt

Liidrikohal jätkab Isamaa, kelle toetus on sügiskuudel püsinud suhteliselt stabiilne. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal olevate Sotsiaaldemokraatide toetus nädalaga ei muutunud. Isamaa edu Reformierakonna ees on 10,8 protsendipunkti ning sotsid jäävad Reformierakonnast 4,5 protsendipunkti kaugusele.