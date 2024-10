Ukraina plaanib kutsuda sõjaväkke lisaks 160 000 inimest

Ukrainal on olnud raskusi piisava arvu sõdurite mobiliseerimisega, et kompenseerida sõdurite kaotusi ja vajadust vahetada sõdureid, kes on võidelnud sissetungi vastu täiemahulise sõja algusest. Lõtvõnenko sõnul on sõjaseisukorra algusest sõjaväkke kutsutud 1 000 050 kodanikku.