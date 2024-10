Lõuna-Korea teatel tugevdati Kim Jong-uni turvalisust

Lõuna-Korea riiklik luureteenistus teatas parlamendile, et Kimi turvameeskond on laiendanud jõupingutusi Põhja-Korea liidri kaitsmiseks. Muuhulgas kasutatakse sidepidamist segavaid seadmeid ja droonide tuvastamiseks kasutatavaid seadmeid, vahendas Lõuna-Korea riiklik uudisteagentuur.

Luureagentuur ei viidanud konkreetsele ähvardusele Kimi vastu, kuid märgiti, et vaatamata tema turvalisust ähvardavatele teguritele on ta sagedamini avalikult esinenud.

Kimi turvalisuse tõstmine toimus pingelisel ajal. Pentagon hoiatas esmaspäeval, et Põhja-Korea on saatnud Venemaale väljaõpet saama umbes 10 000 sõjaväelast. Osa neist on liikumas Ukraina piiri lähedal asuva rindejoone poole, et aidata Kremlit võitluses Kiievi vägedega.