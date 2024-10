VIDEO | President Karis Vene kodanike valimisõigusest: põhiseaduse muutmine võtab aega

„Kui poliitilised jõud täna leiavad, et see on teema, mis väärib arutelu ja leiab ka ühiskonnas laiemat kandepinda, siis seda tuleb arutada,“ ütles Karis täna Delfile. „Kindlasti see eeldab põhiseaduse muudatust, mis on omaette kindel protsess.“

Riigipea mainis, et ka õiguskantsler on öelnud, et Vene kodanike valimisõiguse osas seadusemuudatuse tegemine tuleks arutada läbi ka riigikohtus, mis tähendaks seda, et see protsess võib võtta veel pikalt aega.

Mida arvab Karis aga sotsiaaldemokraatide ideest, mis ei nõuaks otseselt põhiseaduse muutmist ning mille alusel tuleks välismaalastel end kohalikeks valimisteks registreerida ja kinnitada Eestile truudust, samuti tõestada, et nad ei ole Kremli-meelsed. „Ma olen tutvunud selle ideega,“ ütles president. „Kõik variandid tuleb läbi arutada ja see tähendabki seda, et see võtab aega, ja ma arvan, et neid ettepanekuid tuleb veel, kuidas seda küsimust lahendada.“

Uurisime Kariselt ka palju poleemikat tekitanud Estonia ooperimaja juurdeehituse teemal. „Selge on see, et nii ooper kui ka orkester vajavad tingimusi, mis vastavad nende võimetele,“ tõdes president. „Kas see tuleb lahendada juurdeehitusega või muul viisil, see on juba tehniline küsimus.“

Riigipea oli täna ringkäigul Tallinnas ning osales mitmetel kohtumistel. Päeva alustas president Tallinna linnavalituses, kohtudes linnapea Jevgeni Ossinovskiga. Seejärel suundus ta Tallinna tööstushariduskeskusesse, kus vestles õppevaldkondade juhtidega ja külastas õppelaboreid.

Edasi liikus riigipea Tech Group tehasesse ringkäigule ning vestlusele. Päev lõppes presidendi jaoks Kalamaja muuseumis, kus toimus kohtumine Tallinna linnaarhitekt Andro Männiga. Muuseumiga oli kohapeal tutvumas ka proua Sirje Karis.