Telegramis levib videoreportaaž Pihkvas toimunud Venemaa ja Valgevene liiduriigi loomise lepingu 25. aastapäevale pühendatud foorumist, kus on intervjueeritud ka foorumit kuulama läinud Eesti diplomaati. Eesti diplomaat ütles Vene propagandakanali ajakirjanikule, et kuigi meie riikidel on täiesti erinevad arusaamad, siis dialoog peab säilima. Samas pole videost näha, millisele küsimusele diplomaat vastas või mida ütles enne ja pärast näidatud tsitaati.