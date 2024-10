Metsküla kooli lapsevanemad jäid kohtus taas vallale alla

Ringkonnakohus nimelt nõustus halduskohtu seisukohaga, et Lääneranna vallavolikogu otsus Metsküla algkooli tegevuse lõpetamise kohta ei riku Metsküla kooli õpilaste vanemate kui kaebajate õigusi, kuna kaebajate lastele on jätkuvalt tagatud õigus saada haridust elukohajärgses munitsipaalkoolis. Kohus tuvastas, et vallavolikogu tegi otsuse kaalutlusõigust nõuetekohaselt rakendades ja menetlusnorme rikkumata.