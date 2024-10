20 700 osaliselt töövõimeliseks hinnatud inimest siiski tööd teha ei suuda. Toetust saavad nad vaid 350 eurot

Elekter kulude kokkuhoiuks välja lülitatud, külmik ja pesumasin seismas jõude ning valguse saamiseks peas otsmikulamp – nii elab oma kodus Tartumaal invaliidist naine, kes on pikalt pidanud hakkama saama vaid 351-eurose töövõimetoetusega. 61-aastasena on ta kaotanud ka igasuguse lootuse oma olukorda parandada, seega käib vaid igapäevane võitlus elus püsimise nimel, kus on abiks üksnes pensionärist vend.

Omal ajal määras arstlik komisjon naisele invaliidsuse, mis tekkis aastate jooksul tehases rasket tööd tehes. Seejärel jäi naise kohustuseks hooldada oma voodihaiget ema ja isa, mis lõhkus tema niigi habrast füüsilist seisu veelgi. Ta ei saanud selle eest ka sentigi hooldustasu, mistõttu läks see aeg ametlikult kirja töötuna veedetud perioodina. Hiljem on naine küll otsinud tööd, mida tema tervis teha lubaks, kuid see on osutunud väga keeruliseks.