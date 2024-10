Delfi Meedia uuriva toimetuse ajakirjanikud pääsesid taas maineka rahvusvahelise konkursi finaali

Ajakirjandusauhinna laureaadiks valiti seekord töö „Lost in Europe“ („Kadunud Euroopas“), mis uuris enam kui 50 000 saatjata lapsmigrandi kadumist pärast Euroopa riikidesse saabumist. Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Hollandi, Belgia, Iirimaa ja Suurbritannia ajakirjanikud paljastasid, et pärast Euroopasse saabumist aastatel 2021–2023 on kaduma läinud vähemalt 51 433 lapsmigranti – iga päev keskmiselt 47 last.