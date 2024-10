VIDEO | Tallinna venekeelsed elanikud Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmisest: vabandage, aga see on teil dik-ta-tuur

Esimene küsitletud mees oli valimisõiguse äravõtmise vastu.

„Inimestel peab olema õigus end väljendada. Mõtete eest ei tohi karistada. Karistada tuleb ainult tegude eest. Kui inimene on milleski süüdi, palun, karistage teda. Kui ta mõtleb teistmoodi, veenge teda.“

Läänemetsa avalduse kohta ütles mees, et inimene võib mõelda üht, aga panna linnukese teistmoodi, ning see ei näita, et inimene nii mõtleks.

„Kõik elanikud, kes viibivad siin, Eestis, maksavad makse vähemalt toiduaineid ostes. Ja mina arvan, et ei ole õige neilt hääleõigust ära võtta,“ ütles teine mees. „Makse nad saavad, aga inimestelt võtavad isegi ära õiguse oma arvamust väljendada. Mina arvan, et see on vastik.“

Küsimustele vastanud naise sõnul on valimisõiguse äravõtmine täielik inimõiguste rikkumine.

„Aga meil on see ilmselt kombeks,“ ütles naine. „Aga saab ju olla lojaalne Eesti riigile ja jääda sellest rahvusest inimeseks, kelleks sündisid. Ja mitte tunda ennast siin tõrjutuna. Sest asi on läinud selleni, et kui isegi liiga palju kõva häälega midagi vene keeles öelda, pole pehmelt öeldes väga mugav. Kuigi tuleb tunnistada, et olmes ei ole suhted halvad.“

„Aga arvamusvabadus, mis on põhiseadusesse kirjutatud? Kuidas ta sellele vastab? Sel juhul tahaksin ma kuulda tema vastust. Kas sul sel juhul mõelda on õigus? Sellest tuleb välja orjus,“ lausus üks meestest.