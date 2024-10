INTERVJUU | USA senaator Jim Risch toetab nii Ukrainat kui Trumpi. „Ta on president olnud ja leidsime temaga koostöös sobivaid lahendusi“

Eestis käis visiidil USA senati väliskomisjoni juhtliige James Risch, kes esindab Idaho osariigi vabariiklasi. Väliskomisjonis on ta oma partei kõrgeim esindaja, mis teeb temast välispoliitika alal ühe olulisima senaatori. Järgmise nädala valimistel Risch ise oma kohta kaitsma ei pea. Kõige tõenäolisemana muudavad senati valimised jõujooni vabariiklaste kasuks ning Risch saab tagasi väliskomisjoni juhiks.

Jaanuaris Donald Trumpi kandideerimisele toetust väljendanud Risch ütleb intervjuus, et USA liitlased ega Ukraina Trumpi ja vabariiklaste võimaliku triumfi pärast muretsema ei pea. „Tahan Euroopa inimestele kinnitada, et meie USA-s oleme NATO-le pühendunud,“ sõnab ta. „Me ei kavatse loovutada ruuttolligi NATO territooriumist, olgu idapiiril Balti riikides või New Yorgis ja Los Angeleses.“