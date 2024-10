Välisministeerium esitas Venemaale piiriintsidendi pärast järjekordse noodi

Välisministeerium lisas, et mõlemad pooled on aastakümnete pikkuse praktika käigus aktsepteerinud senist faarvaatri kulgemist ning seeläbi Eesti ja Venemaa vahelise ajutise kontrolljoone asukohta. Lisaks on see võimaldanud luua Narva jõel selged ja ohutud navigatsioonialad kõikidele alustele.