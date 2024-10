Washington Posti omanik otsustas mitte toetada kumbagi USA presidendikandidaati. Leht kaotas väidetavalt 200 000 tellijat

Reedel tehtud otsus on teadete kohaselt jätnud Washington Posti ilma kümnetest tuhandetest tellijatest ja toonud kaasa ajakirjanike protestid. Washington Posti toimetus oli nimelt valmis avaldama toetust Kamala Harrisele, enne kui kirjastaja Will Lewis kirjutas, et on parem, kui lugejad ise oma arvamuse kujundavad, vahendab Associated Press.