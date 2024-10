Iisrael keelas ÜRO palestiinlaste abistamise organisatsiooni UNRWA tegevuse riigis

Seadusandjad, kes seaduseelnõu koostasid, viitasid mõnede UNRWA töötajate seotusele 2023. aasta 7. oktoobri rünnakuga Lõuna-Iisraelis ning kuulumisele Hamasi ja teiste relvarühmituste ridadesse, vahendab Reuters.

Seadus on ärevusse ajanud ÜRO ja mõned Iisraeli lääne liitlased, kes kardavad, et see halvendab veelgi juba niigi ränka humanitaarolukorda Gaza sektoris, kuigi keeld ei laiene tegevusele palestiina territooriumidel.

„UNRWA töötajad, kes on seotud terroritegevusega Iisraeli vastu, tuleb vastutusele võtta. Et humanitaarkriisi vältimine on samuti hädavajalik, peab pidev humanitaarabi jääma Gazas nüüd ja tulevikus kättesaadavaks,“ teatas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pärast hääletust sotsiaalmeedias.

Knesset võttis vastu ka lisa sellele seadusele, mille järgi ei saa Iisraeli võimud enam UNRWA-ga kontaktis olla, aga tulevikus võidakse teha erandeid.

UNRWA juht Philippe Lazzarini nimetas seda ohtlikuks pretsedendiks, mis on ÜRO harta vastane ja rikub Iisraeli kohustusi rahvusvahelise õiguse järgi.

UNRWA annab tööd kümnetele tuhandetele inimestele ning pakub haridust, tervishoiuteenuseid ja abi miljonitele palestiinlastele Gaza sektoris, Läänekaldal, Jordaanias, Liibanonis ja Süürias.

ÜRO teatas augustis, et üheksa UNRWA töötajat võis olla seotud 7. oktoobri rünnakuga ja nad vallandati. Eelmisel kuul Iisraeli rünnakus hukkunud Hamasi komandöril leiti olevat UNRWA töökoht. Ka eelmisel nädalal Gazas hukkunud komandör oli ühtlasi ÜRO abitöötaja. UNRWA kinnitas, et mõlemad mehed olid nende töötajad.

„Kui ÜRO ei taha puhastada seda organisatsiooni terrorismist, Hamasi aktivistidest, peame me võtma tarvitusele meetmed, et tagada, et nad ei saaks enam kunagi meie inimestele kahju teha,“ ütles Knesseti liige Sharren Haskel.

UNRWA esindaja ütles enne hääletust, et seadus on katastroof ja sellel on tõsine mõju humanitaaroperatsioonile Gaza sektoris ja Läänekaldal.