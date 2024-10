VIDEO ja FOTOD | Suure-Lähtrus oma vastsündinud lapse tapmises süüdistatav naine astus kohtu ette

Vanemprokurör Eliisa Sommeri sõnul viitavad kriminaalmenetluses kogutud andmed, et Kuusemaa, olles teadlik oma rasedusest, sünnitas iseseisvalt elusa ja ajalise poisslapse.

Kuusemaad süüdistatakse ka laibarüvetamises, mis seisnes selles, et naine ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer.

Prokurör Sommer lisas, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine ei teavitanud kedagi lapse surmast.

Kuusemaa ütles eelistungil, et „nii palju on oletatud, mida ma olevat teinud. Kuidas mõelnud ja tegutsenud. Mina ütlen seda, et ongi vaja pikemalt rääkida ja põhjendada“.