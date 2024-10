Vadim Belobrovtsev: Estonia teatri juurdeehituse üle otsustagu rahvas

Äärmiselt oluline on Belobrovtsevi hinnangul võtta arvesse asjaolu, et Estonia teater paikneb vanalinna muinsuskaitsealal, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. „Muinsuskaitseameti tellitud mõjuhinnangu kohaselt võib juurdeehitus ohtu seada Tallinna kuulumise UNESCO maailmapärandi nimekirja, mis on väga suur risk. Lähiajaloos on kolm objekti sellest nimekirjast välja arvatud just ebasobiva ehitustegevuse tõttu. Tallinn ei saa sellega riskida, sest see mõjuks ülimalt negatiivselt linna mainele ja turismisektorile. Samuti on ohtlik luua pretsedent, millele võib järgneda laiaulatuslikum ehitustegevus vanalinnas,“ rõhutas ta.