Pentagoni sõnul on Põhja-Korea saatnud Venemaale 10 000 sõdurit. Põhja-Korea välisminister lendas Moskvasse

Pentagoni pressiesindaja Sabrina Singhi sõnul on mõned Põhja-Korea sõdurid juba Ukraina lähedusse viidud ja suunduvad Kurski oblastisse, vahendab Associated Press.

Varem eile kinnitas NATO peasekretär Mark Rutte Ukraina luure teateid, et mõned Põhja-Korea sõjaväeüksused on juba Kurski oblastis.

Rutte ütles Brüsselis ajakirjanikele, et Põhja-Korea sõdurite Ukraina rindele saatmine on oluline eskalatsioon ja Venemaa sõja ohtlik laiendamine.

Singhi sõnul arutavad Austin ja Lõuna-Korea kaitseminister Kim Yong-hyun Põhja-Korea sõdurite Ukrainasse saatmist. Singh teatas, et USA Ukrainale antud relvade kasutamiseks nende vägede vastu ei ole mingeid piiranguid.

„Kui me näeme KRDV sõdurite liikumist rindejoone suunas, on nad sõjas kaasosalised,“ ütles Singh. „See on arvestus, mille Põhja-Korea peab tegema.“