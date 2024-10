DELFI GRUUSIAS | Opositsioon andis alla. Suure riigipöörde asemel tuli visisev protestike

Raske isegi kuskilt alustada. 19.30, pool tundi pärast ametliku miitingu algust on Rustavelil, parlamendihoone eest silma järgi paar tuhat inimest. Püsib vaikus. Lapsed mängivad, vanemad vaatavad nutitelefonidest videoid. Levi on hea, internet toimib. Jahe veidi.

Veerand tundi hiljem tuleb lavale president Salome Zurabišvili. Ta kordab inimestele, et nende valimised varastati. Tõsi, pingeid pidepunkte pole ta andnud enne ega anna ka praegu – et kuidas varastamine käis. Kuid tema sõnum, et Gruusia tee on Euroopa, resoneerub tänavale tulnute meeleoluga hästi. Kõlab viisakas aplaus.