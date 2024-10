Eesti Kunstikoolide Liit koostöös Soome Kunstikoolide Liiduga viib ellu projekti „101 modell“. Projekti tulemusena valmib portreenäitus, kus on kooliõpilaste tehtud pildid parlamendiliikmetest. Eesmärk on maalida kõiki riigikogu liikmeid. Poliitikud on piirkondade vahel ära jagatud ning Viimsi kunstikool joonistab portreed Aivar Sõerdist, Lauri Hussarist ja Riina Solmanist.