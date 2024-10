VIDEO | Tuleviku väetis või midagi lahjemat? Moskvalasi tervitas hommikul „pruun vulkaan“

Osa kommenteerijaid avaldas lootust, et tegu võib olla radiaatorite soojendusveega, mitte fekaalipõhise vedelikuga. Asjaolud jäid mitmeks tunniks hämaraks, kuni juhtumit kommenteeris ka riiklik gaasifirma Gazprom, kelle sõnul puhastatakse sellisel moel õhust uut gaasitoru sektsiooni. Elanike üllatusele vaatamata kinnitas Gazprom, et kohalikke teavitati plaanidest ette.

Ettevõte toonitas, et olukord on kontrolli all ja midagi ebanormaalset sellises atmosfäärinähtuses ei ole. Avalduse kohaselt ei ole tegu vedelikuga, vaid tumedat värvi gaasijoaga, mis aitab seletada selle võimet kõrgustesse tõusta. „See tehnoloogiline protsess on täiesti turvaline ja kahjutu,“ kinnitas firma peainsener pressiteates.