Austrias käib pärast kaht mõrva inimjaht. Üks ohver on kohalik linnapea

Arvatakse, et Drexler sõidab hõbedase Volkswagen Caddyga. Politsei teatel on ta relvastatud ja seetõttu arvatavasti ohtlik, teatab Austria ringhääling ORF.

Varahommikul leiti mehe surnukeha. Alguses kinnitati ainult, et on aset leidnud intsident relvaga, aga siis kinnitati, et mees on maha lastud. Mitu allikat kinnitas ORF Oberösterreichile, et tegemist on linnapea Franz Hoferiga.