VIDEOD | Michal: võimalik, et põhiseadust jõuab muuta järgmiseks aastaks

„Sündis üsna suur edasiminek,“ ütles peaminister Kristen Michal Delfile ja lisas, et Reformierakond on alati olnud poolt, et Venemaa ja Valgevene kodanikud ei peaks kaasa rääkima Eesti asjade otsustamisel.

„Leppisime kokku, et põhiseaduskomisjoni esimees esmaspäevaks selgitab välja, kas me allesjäänud 11 kuu jooksul, mis on kohalike valimisteni jäänud, jõuame põhiseadust muuta ja teiseks, millal see siis kehtima saab,“ sõnas peaminister. Variandina arvestatakse, et seadust võiks jõuda muuta 2025. aastaks.