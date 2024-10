Rutte: Lõuna-Korea delegatsioon teavitas NATO-t Põhja-Korea rohkemast osalemisest Ukraina sõjas

Delegatsiooni kuulusid Lõuna-Korea rahvusliku luureteenistuse ja kaitseministeeriumi kõrgetasemelised esindajad. Rutte sõnul jagati omavahel luurehinnanguid.

„Täna saan ma kinnitada, et Põhja-Korea sõdurid on saadetud Venemaale ja et Põhja-Korea sõjaväeüksused ja paigutatud Kurski oblastisse,“ ütles Rutte.

NATO kutsub Venemaad ja Põhja-Koread seda tegevust kohe lõpetama.

„Süvenev sõjaline koostöö Venemaa ja Põhja-Korea vahel on oht nii India ja Vaikse ookeani kui ka Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule. See õõnestab rahu Korea poolsaarel ja õhutab Venemaa sõda Ukraina vastu. Pyongyang on juba varustanud Venemaad miljonite ühikute laskemoona ja ballistiliste rakettidega, mis õhutavad suurt konflikti Euroopa südames ning õõnestavad ülemaailmset rahu ja julgeolekut. Vastutasuks varustab [Venemaa president Vladimir] Putin Põhja-Koread sõjalise tehnoloogia ja muu toetusega, minnes mööda rahvusvahelistest sanktsioonidest,“ ütles Rutte.

Rutte sõnul rõhutab see demokraatlike riikide kokkuhoidmise vajadust oma väärtuste kaitsmiseks ja jagatud julgeolekuohtudele vastu seismiseks, aga Põhja-Korea sõdurite paigutamine Kurski oblastisse on Rutte sõnul märk ka Putini kasvavast meeleheitest, sest ta ei suuda rünnakut Ukraina vastu jätkata ilma välise toetuseta.

„NATO liitlased jätkavad vaba ja demokraatliku Ukraina toetamist, sest Ukraina julgeolek on meie julgeolek. Täna arutasime me vajadust tugevdada sõjalist toetust Ukrainale. Me konsulteerime aktiivselt alliansi sees, Ukrainaga ja meie India ja Vaikse ookeani piirkonna partneritega nende arengute üle ning jätkame olukorra hoolikat jälgimist. Hiljem täna on mul kavas telefonikõned Korea Vabariigi presidendi Yooni ja Ukraina kaitseministri Umeroviga,“ teatas Rutte.