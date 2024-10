Heldna kapost lahkumise tagamaad: Sinisalu haudus vallandamisplaani juba paar kuud enne, kui asi „kuldse käepigistusega“ lõppes

Sinisalu tegi pika mõttepausi, kui talt küsiti, kas kapost võiks keegi Eerik Heldna vastu vimma pidada või talle kätte maksta soovida. „Välistada ei saa. Aga et see oleks nähtav või arusaadav, ei saa öelda,“ ütles Sinisalu. Ta lisas, et temal endal sellist vimma ei ole.