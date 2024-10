Lavrovi sõnul kasutab lääs juttu põhjakorealastest enda Ukrainas sõdimise tagantjärele õigustamiseks

„Mis puudutab meie suhteid KRDV-ga, siis me oleme juba korduvalt öelnud, et leping ei ole salajane, see on avalik, kogu tekst on avaldatud ja see ei riku mingil määral rahvusvahelise õiguse mingeid sätteid, sest näeb muu hulgas ette toetuse andmist teineteisele juhul, kui ühe lepingu osapoolriigi vastu pannakse toime sõjaline rünnak,“ ütles Lavrov täna pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

„Nii et siin on meie positsioon absoluutselt aus ja avalik. Aga salakavalad avaldused, et me saadame mingil ettekäändel väed Ukrainasse, on tõenäoliselt katse õigustada tagantjärele seda, mis juba ammu toimub,“ lausus Lavrov.

„See on juba toimunud. President on korduvalt esitanud konkreetseid andmeid selle kohta, et Ukraina relvajõudude ridades sõdivad lääne armeede sõjaväelased. Palgasõdurid, niinimetatud vabatahtlikud, aga on ka vahetult instruktoreid, ilma kelleta on võimatu kasutada mitte ainult lääne kaugmaarelvi, vaid ka Ukraina kaugmaa löögivahendeid,“ kuulutas Lavrov.

„Ilma lääne spetsialistide abita, ilma kosmoseluure andmeteta, mida ukrainlastel loomulikult ei ole, ilma lennuülesannete programmeerimise spetsialistideta need väed raketitehnikat kasutada ei suuda. Seetõttu töötavad lääne sõjaväelased Ukrainas juba ammu. See on osa NATO ja Euroopa Liidu hübriidsõjast meie riigi vastu. Me teame seda suurepäraselt,“ lausus Lavrov.