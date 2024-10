TRUMP VS. HARRIS | Bideni põhiministreid ootab igal juhul vallandamine. Kes tulevad nende asemele?

Mõlemad USA presidendikandidaadid kinnitavad ametlikult, et ametikohtade jagamisest rääkida on vara. Tegelikult käib tähtsamatele ametitele juba mitu kuud poolametlik konkurss. Ühel või teisel juhul ootab Joe Bideni aegset administratsiooni põhjalik vahetus.

Ükski Joe Bideni aegne olulisem tegelane Donald Trumpi juhitud Valges Majas tööd ei saaks. Sama kehtib enamasti Trumpi enda eelmise administratsiooni liikmete kohta. Nii endine asepresident Mike Pence kui ka enamik eksministreid ja presidendi administratsiooni juhte on kampaania ajal Trumpi vastu sõna võtnud või vaikinud. Kergem on nimetada erandeid, nagu on Trumpi välisminister Mike Pompeo, luurejuht Richard Grenell, justiitsminister William Barr (kes lubas Trumpi vastu hääletada ja muutis hiljem meelt) ning viimane Trumpi-aegne Valge Maja administratsiooni juht Mark Meadows. Eeldatavasti peaks uues valitsuses koha saama nii Meadows, Grenell kui ka Pompeo ning ka näiteks endine elamumajanduse minister Ben Carson.