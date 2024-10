ISW: Putin peab muutma sõjapidamise viisi, et säilitada režiimi stabiilsus

Ajaleht Washington Post kirjutas eile, et Venemaa majandus on ülekuumenemise ohus, märkides, et ülemääraselt suured sõjalised kulutused on tekitanud sellise majanduskasvu, mis sunnib Vene ettevõtteid kunstlikult palku tõstma, et rahuldada tööjõu vajadust ja jääda konkurentsivõimeliseks sõjaväe palkadega.