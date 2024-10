Asepresidendikandidaat Vance: Venemaa on USA vastane, aga mitte vaenlane

Vance väitis, et presidendikandidaat Donald Trump jääb NATO-le kindlaks, kuigi Trump on lubanud „lõpetada protsessi, mida me alustasime minu administratsiooni ajal, NATO eesmärgi ja NATO missiooni fundamentaalseks ümberhindamiseks“, vahendab Associated Press.

Vance tegi eile antud teleintervjuudes selgeks, et Trump hakkab Valgesse Majja naastes nõudma Euroopa riikidelt suuremaid kaitsekulutusi ja püüab sõja Ukrainas kiiresti lõpetada.

„Me ei ole temaga sõjas ja ma ei taha Vladimir Putini Venemaaga sõjas olla,“ ütles Vance, kui NBC saates „Meet the Press“ küsiti temalt, kas Venemaa on vaenlane. Vance ütles, et „me peame olema ettevaatlikud keele asjus, mida me rahvusvahelises diplomaatias kasutame. Me võime loomulikult tunnistada, et meil on Venemaaga vastandlikud huvid“.

Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta ütles Vance, et need on olnud sama tõhusad kui märg ilutulestikurakett.

„Ma arvan, et me ei tohiks millelegi üle reageerida. Me peaksime õhutama oma kaasameeriklasi olema ettevaatlikud,“ ütles Vance CBS-i saatele „Face the Nation“. „Ärge usaldage midagi, mida te näete sotsiaalmeedias. Ja loomulikult peame me vastu suruma, kus on asjakohane. Aga suur küsimus on, mis on asjakohane vastus riigile, mis teeb sotsiaalmeediavideoid. Ma ei kavatse siin istudes mingeid kohustusi võtta.“

Vance rõhutas, et Trumpi administratsioon jätkab NATO toetamist, aga Euroopa peab kaitsekulutusi suurendama.

„Loomulikult austame me oma NATO kohustusi,“ ütles Vance. „Aga ma arvan, et on tähtis /.../ et me tunnistaksime, et NATO ei ole lihtsalt hoolekande klient. See peaks olema tõeline allianss.“