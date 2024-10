FOTOD | Politsei pidas Tartus kinni narkokuritegudes kahtlustatavad mehed

Ilvese sõnul on politseinike fookus narkokuritegude avastamine ja tõkestamine ning seeläbi meie tänavate uimastitest puhtana hoidmine ja inimelude kaitsmine. „Augustikuus avastatud aine kõrvaldamine avaldab selgelt mõju kogu Lõuna-Eesti narkoturule ning seda näitas ka hiljutine reoveeuuring, millest nähtus, et olukord Tartu linnas on pigem stabiilne mitte tõusujoones,“ rõhutas talituse juht.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ingmar Laas sõnas, et kuigi mitu aastat on olnud narkootikumide üledoosist tingitud surmajuhtumite arv languses, siis eelmise ning praeguse aasta statistika näitab, et üledoosisurmad on kasvamas. „See tähendab, et iga kogus, mille õiguskaitseasutused kätte saavad, võib tähendada inimelu hoidmist,“ sõnas Laas. „Näeme oma töös sageli, et üha rohkem kuritegusid ning eriti vägivallakuritegusid pannakse toime narkootiliste ainete mõju all. Seega usun, et nii mõnigi kuritegu jäi selle koguse tabamisega toime panemata.“