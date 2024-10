Putin lubas reageerida, kui Lääs otsustab aidata Ukrainal Venemaad kaugmaarakettidega rünnata

Putin ütles Vene riigitelevisioonile antud intervjuus, et veel on vara öelda, kuidas Venemaa sellisele sammule täpselt vastu astub, kuid Moskva peab sellele vastavalt reageerima.

Venemaa on juba nädalaid andnud USA-le ja tema liitlastele märku, et kui nad annavad Ukrainale loa lüüa lääne poolt tarnitud rakettidega sügavale Venemaa territooriumile, peab Moskva seda suureks eskalatsiooniks.

Varasemalt on ta ka öelnud, et lääneriikide heakskiit sellele sammule tähendab „NATO riikide, USA ja Euroopa riikide otsest kaasamist Ukraina sõtta“.

Küsimusele, kas lääs on Venemaa hoiatusi kuulnud, vastas Putin: „Ma loodan, et nad on kuulnud. Sest loomulikult peame ka meie ise tegema mõned otsused.“