Välisminister Tsahkna: Eesti ootab Gruusia valimistel toimunud rikkumiste osas vastuseid

Tsahkna sõnas, et Gruusia rahva jaoks oli tegu on ajalooliste valimistega ning seda oli näha juba kevadel.

Tsahkna sõnul on tulnud väga palju teateid selle kohta, kuidas on valimisi mõjutatud ja inimesi survestatud. „On selge, et opositsioonierakondadel ei ole olnud võrdseid võimalusi kampaaniat teha. Meile teadaolevalt oli valimistel üle 400 rikkumise, kus on survestatud, rikutud, isikuandmetega valesti ümber käidud. Need rikkumised on kõik fikseeritud ja neid peab nüüd uurima,“ sõnas Tsahkna.